Резніков заявив про збільшення кількості систем ППО та ракет від партнерів

Про це інформує в інтерв'ю виданню "Бабель" очільник Міністерства оборони Олексій Резніков.

Глава Міноборони пояснив нещодавню заяву щодо отримання кращої відсічі ворога з неба.

"Партнери взяли зобовʼязання щодо збільшення кількості систем ППО - тих, які вже є, але їх буде більше разом із ракетами. З поваги до партнерів я не називаю, яких саме, бо вони хочуть самі розказати. Я можу сказати, що це суттєво підвищить рівень захисту нашого неба. Ми обговорювали деякі системи, які у нас не працюють, але ми на них навчаємося, зараз фіналізуємо технічні рішення. Можливо, до 24 лютого партнери зроблять певні оголошення", - наголосив Резніков.

Нині невідомо, коли саме системи протиповітряної оборони будуть в Україні, крім того, для них необхідна спеціальна підготовка, тому виконання зобов'язань - мінімум місяць.

Резніков заявив, що нині відомо про передачу зенітно-ракетних систем Patriot - одна від США, ще одна від Німеччини, пускові установки та ракети від Нідерландів.

"Але ми знаємо країни, де ще є Patriot, і ведемо з ними перемовини. Президент на своєму рівні, керівник ОП та премʼєр-міністр на своєму, я - на рівні міністрів оборони. Я оптимістично дивлюся на те, що Patriot іще будуть", - додав глава МОУ.