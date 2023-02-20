Резніков заявив про збільшення кількості систем ППО та ракет від партнерів
Союзники України пообіцяли збільшити кількість засобів протиповітряної оборони, які посилять захист нашого неба
Про це інформує в інтерв'ю виданню "Бабель" очільник Міністерства оборони Олексій Резніков.
Глава Міноборони пояснив нещодавню заяву щодо отримання кращої відсічі ворога з неба.
"Партнери взяли зобовʼязання щодо збільшення кількості систем ППО - тих, які вже є, але їх буде більше разом із ракетами. З поваги до партнерів я не називаю, яких саме, бо вони хочуть самі розказати. Я можу сказати, що це суттєво підвищить рівень захисту нашого неба. Ми обговорювали деякі системи, які у нас не працюють, але ми на них навчаємося, зараз фіналізуємо технічні рішення. Можливо, до 24 лютого партнери зроблять певні оголошення", - наголосив Резніков.
Нині невідомо, коли саме системи протиповітряної оборони будуть в Україні, крім того, для них необхідна спеціальна підготовка, тому виконання зобов'язань - мінімум місяць.
Резніков заявив, що нині відомо про передачу зенітно-ракетних систем Patriot - одна від США, ще одна від Німеччини, пускові установки та ракети від Нідерландів.
"Але ми знаємо країни, де ще є Patriot, і ведемо з ними перемовини. Президент на своєму рівні, керівник ОП та премʼєр-міністр на своєму, я - на рівні міністрів оборони. Я оптимістично дивлюся на те, що Patriot іще будуть", - додав глава МОУ.
- Нагадаємо, під час перебування на конференції в Мюнхені голова ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що Україна очікує на запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу у липні 2023 року, під час саміту НАТО у Вільнюсі. Зокрема головною темою зустрічі, за його словами, залишається постачання Україні зброї в найкоротші терміни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.34
Купівля 39.34Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.49Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе