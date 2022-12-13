Про це у коментарі американському телеканалу CNN заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Коли у вас триває війна, вам завжди буде недостатньо (зброї, — ред.). Нам потрібно її ще більше, особливо систем ППО, які є пріоритетом номер один для нас", - сказав очільник Міноборони.

"Ми вже тривалий час обговорюємо (передачу Україні систем Patriot, — ред.) з нашими партнерами, тому що ця система є дорогою та розроблена з високим ступенем складності. Я вважаю, що Patriot також можуть з'явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі", - додав Резніков.

За даними Forbes, наступний етап контрнаступу ЗСУ може початись у напрямку Мелітополя.

6 грудня Польща та Німеччина дійшли згоди не передавати ЗРК Patriot Україні.

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