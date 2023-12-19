Результати виборів у Сербії були передбачуваними, - політолог Варґа

Про це він повідомив в е етері Еспресо

"Вучич намагається якомога вигідніше використати міжнародну ситуацію, в тому числі знайти вигоду від війни Росії проти України. Він продовжує створювати свій авторитарний режим в Сербії. Якщо відверто, то результати позачергових виборів у Сербії були передбачуваними, а саме перемога правлячої партії з великим відривом. Також було очікуваним на цих виборах й зловживання адмінресурсом. Зокрема, великий контроль влади над всіма ЗМІ країни, залякування виборців та купівля голосів, яку можна було спостерігати масово", - розповів Варґа.

За словами політолога, партія Вучича намагається будь-якими способами втриматись при владі.

"Про всі ці порушення йдеться у звітах міжнародних спостерігачів. Втім, це не є шокуючою новиною для Сербії. Оскільки партія Вучича користується авторитарними методами й засобами для того, щоб залишитись при владі й четверті вибори за останні 10 років це підтверджують. В Сербії про позачергові вибори починають говорити відразу, як тільки формується новий уряд", - додав він.