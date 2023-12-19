Результати виборів у Сербії були передбачуваними, - політолог Варґа
Політолог Борис Варґа розповів, що на позачергових виборах у Сербії було зафіксовано ряд правопорушень, зокрема залякування виборців та зловживанням правлячою партією адмінресурсом
Про це він повідомив в е етері Еспресо
"Вучич намагається якомога вигідніше використати міжнародну ситуацію, в тому числі знайти вигоду від війни Росії проти України. Він продовжує створювати свій авторитарний режим в Сербії. Якщо відверто, то результати позачергових виборів у Сербії були передбачуваними, а саме перемога правлячої партії з великим відривом. Також було очікуваним на цих виборах й зловживання адмінресурсом. Зокрема, великий контроль влади над всіма ЗМІ країни, залякування виборців та купівля голосів, яку можна було спостерігати масово", - розповів Варґа.
За словами політолога, партія Вучича намагається будь-якими способами втриматись при владі.
"Про всі ці порушення йдеться у звітах міжнародних спостерігачів. Втім, це не є шокуючою новиною для Сербії. Оскільки партія Вучича користується авторитарними методами й засобами для того, щоб залишитись при владі й четверті вибори за останні 10 років це підтверджують. В Сербії про позачергові вибори починають говорити відразу, як тільки формується новий уряд", - додав він.
- 17 грудня у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Сербська прогресивна партія чинного президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу, однак опозиція заявила про порушення та фальсифікацію голосування.
- 18 грудня міжнародна моніторингова місія заявила, що керівна в Сербії Сербська прогресивна партія (SNS) несправедливо перемогла на позачергових парламентських виборах через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Олександра Вучича та підкуп виборців.
- У Белграді 18 грудня зібрались тисячі прихильників руху "Сербія проти насильства", які протестують проти фальсифікацій на виборах у сербській столиці
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