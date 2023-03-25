РФ атакувала Сумщину з мінометів, гранатометів і артилерії
Протягом дня, 25 березня, росіяни здійснили обстріли території 6 громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли території Есманської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Білопільської, Новослобідської та Середино-Будської громад Сумщини.
Для обстрілів росіяни використали міномети, гранатомети та артилерію.
У всіх випадках обійшлось без втрат та руйнувань.
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