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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ блокує створення "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, в заручниках перебувають понад 400 тис. людей, - Кулеба

РФ блокує створення "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, в заручниках перебувають понад 400 тис. людей, - Кулеба

9 березня, 2022 середа
15:45
війна з Росією Маріуполь евакуація

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ до негайних дій, аби російські варвари припинили війну проти цивільних і дітей в Україні.

Про це Кулеба заявив у Twitter, передає Еспресо.TV.

"Росія продовжує тримати в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі, блокує гуманітарну допомогу, евакуацію. Обстріли тривають. Майже 3 тисячі новонароджених скоро не матимуть ліків і їжі", - написав очільник МЗС.

Він також закликав світ негайно діяти. "Російські варвари мають припинити війну проти цивільних і дітей!", - наголосив він.
 

  • Нагадаємо, евакуація мирних жителів із Ізюма Харківської області затримується через обстріли, які не припиняє РФ.
  • Водночас розпочалась евакуація населення з Енергодара. До Запоріжжя вже вирушили евакуаційні автобуси, які вивозять у безпечні місця мирних мешканців

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евакуація
обстріли
Дмитро Кулеба
новини Маріуполя
російські окупанти
гуманітана допомога
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