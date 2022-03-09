РФ блокує створення "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, в заручниках перебувають понад 400 тис. людей, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ до негайних дій, аби російські варвари припинили війну проти цивільних і дітей в Україні.
Про це Кулеба заявив у Twitter, передає Еспресо.TV.
"Росія продовжує тримати в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі, блокує гуманітарну допомогу, евакуацію. Обстріли тривають. Майже 3 тисячі новонароджених скоро не матимуть ліків і їжі", - написав очільник МЗС.
Він також закликав світ негайно діяти. "Російські варвари мають припинити війну проти цивільних і дітей!", - наголосив він.
- Нагадаємо, евакуація мирних жителів із Ізюма Харківської області затримується через обстріли, які не припиняє РФ.
- Водночас розпочалась евакуація населення з Енергодара. До Запоріжжя вже вирушили евакуаційні автобуси, які вивозять у безпечні місця мирних мешканців
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