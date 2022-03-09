РФ блокує створення "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, в заручниках перебувають понад 400 тис. людей, - Кулеба

Про це Кулеба заявив у Twitter, передає Еспресо.TV.

"Росія продовжує тримати в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі, блокує гуманітарну допомогу, евакуацію. Обстріли тривають. Майже 3 тисячі новонароджених скоро не матимуть ліків і їжі", - написав очільник МЗС.



Він також закликав світ негайно діяти. "Російські варвари мають припинити війну проти цивільних і дітей!", - наголосив він.



Нагадаємо, евакуація мирних жителів із Ізюма Харківської області затримується через обстріли, які не припиняє РФ.

Водночас розпочалась евакуація населення з Енергодара. До Запоріжжя вже вирушили евакуаційні автобуси, які вивозять у безпечні місця мирних мешканців