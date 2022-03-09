Евакуація з Ізюма затримується через обстріли попри зобов'язання РФ, - очільник Харківської ОДА
Евакуація мирних жителів із Ізюма, Харківської області затримується через обстріли, які не припиняє РФ
Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Автобуси на в'їзді в Ізюм досі чекають. На зараз ми не можемо евакуювати населення через вибухи, які лунають на околицях. Попри зобов'язання російської сторони - продовжуються обстріли", - написав Синєгубов о 13:50.
Очільник Харківщини повідомив, що для початку евакуації відбуваються перемовини за посередництва "Червоного Хреста".
"Сподіваємося сьогодні евакуювати населення та завезти гуманітарний вантаж, який зібрали у Харкові", - додав Синєгубов.
Станом на 15:13 оновленої інформації від очільника Харківщини не з'являлося.
- Нагадаємо, вранці 9 березня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оголосила про відкриття гуманітарних коридорів із Ізюма, Маріуполя, Волновахи, Енергодара, Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля.
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