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Евакуація з Ізюма затримується через обстріли попри зобов'язання РФ, - очільник Харківської ОДА

9 березня, 2022 середа
15:14
війна з Росією

Евакуація мирних жителів із Ізюма, Харківської області затримується через обстріли, які не припиняє РФ

Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Автобуси на в'їзді в Ізюм досі чекають. На зараз ми не можемо евакуювати населення через вибухи, які лунають на околицях. Попри зобов'язання російської сторони - продовжуються обстріли", - написав Синєгубов о 13:50.

Очільник Харківщини повідомив, що для початку евакуації відбуваються перемовини за посередництва "Червоного Хреста". 

"Сподіваємося сьогодні евакуювати населення та завезти гуманітарний вантаж, який зібрали у Харкові", - додав Синєгубов.

Станом на 15:13 оновленої інформації від очільника Харківщини не з'являлося.
 

  • Нагадаємо, вранці 9 березня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оголосила про відкриття гуманітарних коридорів із Ізюма, Маріуполя, Волновахи, Енергодара, Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля.

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Новини
Харківська область
евакуація
мирні жителі
Ізюм
гуманітаний коридор
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2022, середа
9 березня
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Оновлено
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