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З Енергодара до Запоріжжя вирушили евакуаційні автобуси
Сьогодні, 9 березня, розпочалась евакуація населення з Енергодара. До Запоріжжя вже вирушили евакуаційні автобуси, які вивозять у безпечні місця мирних мешканців
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"З Енергодара до Запоріжжя вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста", – йдеться в повідомленні.
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