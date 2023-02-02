Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася. Тепер, зіткнувшись із суперечливими вимогами, Росія майже напевно віддасть пріоритет розгортанню нововиробленої зброї власними силами в Україні, а не постачанню експортним партнерам", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, брак компонентів, ймовірно, впливає на виробництво техніки на експорт, як-от бронетехніка, ударні вертольоти та системи ППО.

Разом з тим, здатність Росії підтримувати послуги з підтримки наявних експортних контрактів, такі як постачання запасних частин та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно підірвана принаймні протягом наступних трьох-п'яти років, зазначають у міноборони Британії.

1 лютого пресслужба мінфіну США заявила, що США ввели нові санкції проти Росії. Туди потрапили люди, пов'язані з торгівлею зброєю на користь Росії. Повідомляється, що обмеження було введено проти 22 фізичних та юридичних осіб.

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