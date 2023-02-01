Торговець зброєю та посередники: США ввели нові санкції проти Росії. Список
У підсанкційний список потрапив ряд фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з торгівлею зброєю на користь Росії
Про це повідомляє пресслужба мінфіну США.
Санкції було введено проти торговця зброєю з Росії та Кіпру Ігора Зіменкова та його сина Джонатана. Вони брали участь у проєкт, пов’язаних з обороноздатністю Росії. Вони використовували підставні компанії для того, щоб мати змогу оплачувати проєкт, пов'язані з оборонною промисловістю РФ.
Відомо, що сьогоднішні санкції мають відношення до організацій в Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Латвії та Сінгапуру.
Повідомляється, що санкції було введено проти 22 фізичних та юридичних осіб.
"Відчайдушні спроби Росії використати проксі-серверів, щоб обійти санкції США, демонструють, що санкції значно ускладнили та здорожчали для російського військово-промислового комплексу відновлення постачання військової машини Путіна", - сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.
До списку потрапили:
- Маркс Блатс (Латвія);
- Серена Бі Лін (Сінгапур);
- Ігор Пальниченко (Кіпр);
- Гілад Піфлакс (Ізраїль);
- Макс Піфлакс (Узбекистан);
- Олександр Вольфович (Вольфовіц) (Кіпр, Ізраїль);
- Аріель Вольфович (Вольфовіц) (Кіпр);
- Станіслав Вольфович (Вольфовіц) (Кіпр, Ізраїль);
- Ігор Зіменков (Ізраїль, Росія);
- Натан Зіменков (Росія).
Компанії:
- Asia Trading & Construction PTE LTD (Сінгапур);
- DES Defense Engineering Solutions LTD (Ізраїль);
- Elektrooptika SIA (Латвія);
- GBD LTD (Кіпр);
- GMI Global Manufacturing & Integration LTD (Кіпр);
- Kliosa LTD (Кіпр);
- Mateas LTD (Кіпр);
- Pitaron LTD (Кіпр);
- Terra-AZ LTD (Кіпр);
- Texel FCG Technology LTD (Ізраїль);
- U-Stone LTD EOOD (Болгарія);
- VFC Solutions LTD (Кіпр).
Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого "чорного списку" за сприяння збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.59Продаж 43.57
- Актуальне
- Важливе