Про це повідомляє пресслужба мінфіну США.

Санкції було введено проти торговця зброєю з Росії та Кіпру Ігора Зіменкова та його сина Джонатана. Вони брали участь у проєкт, пов’язаних з обороноздатністю Росії. Вони використовували підставні компанії для того, щоб мати змогу оплачувати проєкт, пов'язані з оборонною промисловістю РФ.

Відомо, що сьогоднішні санкції мають відношення до організацій в Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Латвії та Сінгапуру.

Повідомляється, що санкції було введено проти 22 фізичних та юридичних осіб.

"Відчайдушні спроби Росії використати проксі-серверів, щоб обійти санкції США, демонструють, що санкції значно ускладнили та здорожчали для російського військово-промислового комплексу відновлення постачання військової машини Путіна", - сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

До списку потрапили:

Маркс Блатс (Латвія);

Серена Бі Лін (Сінгапур);

Ігор Пальниченко (Кіпр);

Гілад Піфлакс (Ізраїль);

Макс Піфлакс (Узбекистан);

Олександр Вольфович (Вольфовіц) (Кіпр, Ізраїль);

Аріель Вольфович (Вольфовіц) (Кіпр);

Станіслав Вольфович (Вольфовіц) (Кіпр, Ізраїль);

Ігор Зіменков (Ізраїль, Росія);

Натан Зіменков (Росія).

Компанії:

Asia Trading & Construction PTE LTD (Сінгапур);

DES Defense Engineering Solutions LTD (Ізраїль);

Elektrooptika SIA (Латвія);

GBD LTD (Кіпр);

GMI Global Manufacturing & Integration LTD (Кіпр);

Kliosa LTD (Кіпр);

Mateas LTD (Кіпр);

Pitaron LTD (Кіпр);

Terra-AZ LTD (Кіпр);

Texel FCG Technology LTD (Ізраїль);

U-Stone LTD EOOD (Болгарія);

VFC Solutions LTD (Кіпр).

Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого "чорного списку" за сприяння збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу.

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