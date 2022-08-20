РФ через залучення до військових навчань Китаю та Індії намагається вийти з самоізоляції, - генерал-майор СБУ Ягун
Для росіян важлива співпраця на рівні "Китай-РФ-Індія" у військовому та політичному плані
Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.
"Те, що беруть участь у спільних навчаннях Росія, Китай та Індія - це серйозна ситуація. Вони постійно втягують в цю історію. Казахстан, тому що їм треба показати контакти з країнами ОДКБ та Середньої Азії. Нещодавно на території деяких країн Середньої Азії проходили навчання за участі армії США, тому Росії дуже хочеться показати, що й вони можуть провести міжнародні навчання", - сказав він.
За його словами, кількісно ці навчання менші, ніж в минулому.
"Китай відправляє не таку кількість техніки і підрозділів. Сама участь антагоністів - Китаю та Індії говорить про те, що Росія не полишає спроб стати мостом між країнами. Для них критично важлива співпраця на тристоронньому рівні також і політиці. Для РФ будь-який можливий вихід з ізоляції це плюс", - підсумував генерал-майор.
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