РФ доставила на Донбас нову партію зброї та боєприпасів, - розвідка

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, Росія після ремонту повернула бойовикам понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, доставила понад 5,5 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів.

Серед зброї:

протитанкові керовані ракети;

боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем;

набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок;

протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52;

безпілотні літальні апарати "Орлан-10" і "Гранат-1".

Також для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів окупантів з території РФ завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb