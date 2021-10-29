РФ доставила на Донбас нову партію зброї та боєприпасів, - розвідка
Росія продовжує нарощувати боєздатність окупаційних військ і доставляє нову зброю на Донбас
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
Як зазначається, Росія після ремонту повернула бойовикам понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, доставила понад 5,5 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів.
Серед зброї:
- протитанкові керовані ракети;
- боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем;
- набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок;
- протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52;
- безпілотні літальні апарати "Орлан-10" і "Гранат-1".
Також для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів окупантів з території РФ завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.
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