Про це ідеться у звіті міноборони Великої Британії.

Зазначається, що РФ, як і раніше, вважає корисним використання найманців в Україні, оскільки їх втрати легше сприймаються російським суспільством.

"Російське керівництво, ймовірно, вважає, що важкі втрати серед ПВК будуть більш прийнятними для російського суспільства, ніж звичайні військові втрати", - зазначили військові.

За даними аналітиків, заміна ПВК, імовірно, відбудеться "на тлі гучної ворожнечі" між міноборони РФ та ПВК Вагнера.

"Російське військове керівництво, ймовірно, хоче замінити ПВК, щоб мати над нею більший контроль. Однак жодна інша відома російська приватна військова компанія наразі не наближається до розміру чи бойової сили Вагнера", - зазначили у британській розвідці.

Однак вагнерівців у Кремлі досі вважають більш ефективними, аніж солдатів регулярної армії. Також співпраця із ними відрізняється меншою залежністю від рівня заробітної платні.