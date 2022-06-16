Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Україні потрібно утримувати армію такої кількості, якої необхідно для звільнення територій нашої країни. Наша армія зараз має 1 млн солдатів і є перспектива додати ще 2 млн солдатів. РФ - це потужна ресурсна держава й у воєнному сенсі. Вони можуть мобілізувати до 17 млн солдатів. У них є можливості. Для нас принципово важливо - чи об‘являть вони відкриту повну, або часткову мобілізацію? Оскільки це так - нам треба технічно оснащуватися", - вважає Романенко.

Ексзаступник начальника генштабу ЗСУ додав, щоб зупинити просування Росії потрібен паритет в потенціалах.

"Важливо, що зустріч у Рамштайні відбулася. Існує системний підхід допомоги. На першій зустрічі у Рамштайні (переговори міністрів оборони країн світу, що відбулися 26 квітня 2022 року на базі Повітряних сил США "Рамштайн", - Ред.) було поставлено завдання послабити РФ, як державу. Щоб вона (РФ, - Ред.) не могла проводити агресивні дії проти України. Це потребує перевищення військового потенціалу ЗСУ над російським. Цього зараз немає. Коли в повному обсязі поступить зброя - це дасть можливість порівняти потенціали й зупинити просування Росії на окремих напрямах. Попереду запеклі бої", - наголосив Романенко.