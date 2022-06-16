РФ має можливість мобілізувати до 17 млн солдатів, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
Заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко зауважив, що для України принципово важливо - чи об’явить РФ відкриту мобілізацію
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Україні потрібно утримувати армію такої кількості, якої необхідно для звільнення територій нашої країни. Наша армія зараз має 1 млн солдатів і є перспектива додати ще 2 млн солдатів. РФ - це потужна ресурсна держава й у воєнному сенсі. Вони можуть мобілізувати до 17 млн солдатів. У них є можливості. Для нас принципово важливо - чи об‘являть вони відкриту повну, або часткову мобілізацію? Оскільки це так - нам треба технічно оснащуватися", - вважає Романенко.
Ексзаступник начальника генштабу ЗСУ додав, щоб зупинити просування Росії потрібен паритет в потенціалах.
"Важливо, що зустріч у Рамштайні відбулася. Існує системний підхід допомоги. На першій зустрічі у Рамштайні (переговори міністрів оборони країн світу, що відбулися 26 квітня 2022 року на базі Повітряних сил США "Рамштайн", - Ред.) було поставлено завдання послабити РФ, як державу. Щоб вона (РФ, - Ред.) не могла проводити агресивні дії проти України. Це потребує перевищення військового потенціалу ЗСУ над російським. Цього зараз немає. Коли в повному обсязі поступить зброя - це дасть можливість порівняти потенціали й зупинити просування Росії на окремих напрямах. Попереду запеклі бої", - наголосив Романенко.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про ймовірне оголошення загальної мобілізації у Росії
- Мобілізація в Україні: хто має право отримати бронь
- Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3". Україна отримає додаткове озброєння
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.47
Купівля 34.47Продаж 35.3
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.08
- Актуальне
- Важливе