РФ має в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї, - Джапарова

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на форумі "Україна 30. Міжнародна політика", передає Укрінформ.

"Росія активно розбудовує кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї, реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів. На півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї", - заявила вона.

За словами Джапарової, своє панування в Криму Росія намагається закріпити шляхом перетворення його на величезну військову базу, постійно збільшуючи кількість військовослужбовців і техніки на окупованому півострові.

"Нещодавно Кремль пішов ще далі - під виглядом військових навчань на пів року закрив частину Чорного моря, у тому числі в напрямку Керченської протоки, для іноземних військових кораблів та державних суден. Крім того, російський президент надав Росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це дійсно створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності України, у світі та у Південно-Східній Європі", - додала вона.

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