РФ має забезпечити виведення всіх сил Вірменії з Нагірного Карабаху, - Міноборони Азербайджану

Про це повідомляє Інтерфакс-Азербайджан з посиланням на Міноборони країни.



"Азербайджан не порушив жодного з пунктів тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року. Навпаки, з жалем констатуємо, що залишки вірменської армії та інші незаконні вірменські збройні формування досі не виведені з Карабахського регіону Азербайджану відповідно до пункту 4 цієї заяви. Тож це Вірменія порушує пункти заяви", - йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.



Там додали, що Міноборони Росії має забезпечити "повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з міжнародно визнаної території Азербайджану".



Пункт 4 передбачає, що "миротворчий контингент" РФ розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил.

Раніше Міноборони РФ повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності російського "миротворчого контингенту" в Карабаху.