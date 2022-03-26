РФ має забезпечити виведення всіх сил Вірменії з Нагірного Карабаху, - Міноборони Азербайджану
Азербайджан звинуватив Вірменію у недотриманні мирної угоди від 2020 року
Про це повідомляє Інтерфакс-Азербайджан з посиланням на Міноборони країни.
"Азербайджан не порушив жодного з пунктів тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року. Навпаки, з жалем констатуємо, що залишки вірменської армії та інші незаконні вірменські збройні формування досі не виведені з Карабахського регіону Азербайджану відповідно до пункту 4 цієї заяви. Тож це Вірменія порушує пункти заяви", - йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.
Там додали, що Міноборони Росії має забезпечити "повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з міжнародно визнаної території Азербайджану".
Пункт 4 передбачає, що "миротворчий контингент" РФ розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил.
- Раніше Міноборони РФ повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності російського "миротворчого контингенту" в Карабаху.
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