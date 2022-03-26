У РФ заявили, що Азербайджан зайшов в зону відповідальності "миротворців" в Карабаху

Про це повідомляє ТАСС.



У міністерстві додали, що командування російського "миротворчого контингенту" вживає заходів для врегулювання ситуації.



Там закликали Азербайджан відвести війська.



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У Міноборони Азербайджану заявили про спробу диверсії з боку Вірменії.



"Внаслідок негайних заходів члени незаконних вірменських збройних формувань були змушені відступити", - йдеться у повідомленні.



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