У РФ заявили, що Азербайджан зайшов в зону відповідальності "миротворців" в Карабаху
Міноборони РФ повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності російського "миротворчого контингенту" в Карабаху
Про це повідомляє ТАСС.
У міністерстві додали, що командування російського "миротворчого контингенту" вживає заходів для врегулювання ситуації.
Там закликали Азербайджан відвести війська.
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У Міноборони Азербайджану заявили про спробу диверсії з боку Вірменії.
"Внаслідок негайних заходів члени незаконних вірменських збройних формувань були змушені відступити", - йдеться у повідомленні.
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