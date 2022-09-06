"РФ має захищати та розвивати ідеали "русского міра": Путін затвердив нову зовнішньополітичну доктрину
Президент Росії Путін ухвалив нову зовнішньополітичну доктрину, яка заснована на понятті "русского міра", що дозволяє інтервенціювати за кордоном російськомовне населення
Про це інформує британське агентство новин Reuters.
"Російська Федерація надає підтримку співвітчизникам, які проживають за кордоном, у реалізації їхніх прав, забезпечує захист їхніх інтересів та збереження російської культурної ідентичності", - вказано у доктрині.
Документ має 31 сторінку роз'яснень про те, що Росія повинна "захищати, оберігати та розвивати традиції та ідеали "русского міра".
Доктрину представити як "стратегія м’якої сили", яка насправді закріплює офіційно тези та методику політики та релігії, які застосовані для виправдання окупації територій України та "підтримки" сепаратистських утворень на Донбасі.
У "стратегії" зазначається, що нібито зв'язки РФ із співвітчизниками за кордоном "зміцнили на міжнародній арені імідж демократичної країни, яка прагне створення багатополярного світу".
Відповідно до нової концепції, Росія прагнутиме розширити співпрацю зі слов'янськими державами, Китаєм, Індією, країнами Близького Сходу, Латинською Америкою, Африкою, поглибити зв'язки з Абхазією та Осетією, двома грузинськими регіонами, визнаними Москвою незалежними після її війни проти Грузії у 2008 році, а також самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".
Надалі РФ розглядає ексрадянський простір як свою законну сферу впливу.
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