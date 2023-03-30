Про це пише Беларускі Гаюн.

Повідомляється, що з 25 по 30 березня до аеропорту "Гомель" прилітали чотири російські важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан". На цю активність вже звертали увагу раніше.

"І вже сьогодні вранці у Гомельському районі було помічено колону військової техніки, що складається із п'яти сідельних тягачів (імовірно, КамАЗ) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300/400. За повідомленнями очевидців, колона рухалася у складі ДАІ РБ у напрямку аеродрому "Зябрівка"", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на аеродромі "Зябрівка" розташовуються російські військові, а також ЗРК С-300/400. Перевезення ракет для ЗРК С-300/400 у Гомельському районі фіксувалося виданням і раніше.