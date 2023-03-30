РФ могла завезти у Білорусь нову партію ракет, - Беларускі Гаюн
Російські військові, імовірно, завезли на територію білоруського Гомеля нову партію ракет - у регіоні помітили колону техніки
Про це пише Беларускі Гаюн.
Повідомляється, що з 25 по 30 березня до аеропорту "Гомель" прилітали чотири російські важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан". На цю активність вже звертали увагу раніше.
"І вже сьогодні вранці у Гомельському районі було помічено колону військової техніки, що складається із п'яти сідельних тягачів (імовірно, КамАЗ) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300/400. За повідомленнями очевидців, колона рухалася у складі ДАІ РБ у напрямку аеродрому "Зябрівка"", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що на аеродромі "Зябрівка" розташовуються російські військові, а також ЗРК С-300/400. Перевезення ракет для ЗРК С-300/400 у Гомельському районі фіксувалося виданням і раніше.
- 29 березня повідомлялося, що російська армія намагається влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні. Про це свідчить перехоплення СБУ телефонної розмови одного з окупантів.
- Раніше повідомлялось, що за даними російської правозахисної ініціативи GulaguNet, російське командування перекинуло до Республіки Білорусь учасників запланованої в інтересах Кремля антиукраїнської провокації.
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