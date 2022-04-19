РФ мовчить щодо пропозиції обміну цивільних мешканців Маріуполя і його захисників, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада РФ не дає відповіді щодо можливого одмінну цивільних мешканців Маріуполя і його захисників
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"На жаль, ми не чуємо від РФ відповіді на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. На це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов'язаний з Росією. Коли буде віршуватися ваша доля мовчанкою. Це показово. Це найкращий аргумент, щоб не зв’язуватися з РФ", - говорить Зеленський.
- Сотні мирних жителів і захисників Маріуполя не вірять гарантіям росіян та залишаються в укриттях на "Азовсталі"
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