Сотні мирних жителів і захисників Маріуполя не вірять гарантіям росіян та залишаються в укриттях на "Азовсталі", - ЗМІ

Про це йдеться у листі від читачів, оприлюдненому виданням "Гордон" ввечері 17 квітня 2022 року, передає Еспресо.TV.



"Росіяни постійно бомблять місто. Умови в підвалі жахливі. Захисники Маріуполя помирають у страшних муках - немає необхідних ліків і засобів для надання медичної допомоги. Багато поранених, зокрема тяжких, з ампутаціями кінцівок", - зазначається у повідомленні.



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Люди пишуть, що підвалах на території "Азовсталі" вже півтора місяця від окупантів ховаються сотні цивільних, жінки з дітьми, зокрема, з немовлятами. Вони відмовляються вірити росіянам й не хочуть виходити наданими РФ "коридорами".



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"Жителі Маріуполя більше не вірять росіянам після того, як вони розбили драмтеатр, пологовий будинок, лікарні. Вони беруть людей у заручники, застосовують тортури, розправляються з неугодними мирними жителями. Ніхто не вірить гарантіям людей, які розбомбили драмтеатр", - кажуть автори листа і наголошують, що всіх, хто залишився, треба терміново евакуювати.

Нагадаємо, захисники України продовжують героїчно утримувати у Маріуполі район морського порту й комбінат "Азовсталь", які армія РФ намагається узяти штурмом.

Це бійці добровольчого полку "Азов", морські піхотинці та інші підрозділи.

"Азовці" просять керівництво України докласти зусиль для деблокади Маріуполя.



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