Європа дає не ту зброю. Йде вона надто довго, - Подоляк
Радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк закликав країни Європейського Союзу давати Україні саме ту зброю, яку вона зараз потребує. Й робити це якнайшвидше
Про це вдень у суботу, 16 квітня 2022 року, посадовець написав в своєму твітері, інформує Еспресо.TV.
Існуючу проблему в забезпеченні українського війська необхідним йому європейським озброєнням Подоляк охарактеризув наступним чином:
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"1. Україна просить у Європи зброю.
2. Європейці підтримують заклик до своїх урядів.
3. Європейський Союз йде назустріч, але дає не ту зброю, про яку просили.
4. Зброя їде надто довго".
"У цю гру можна грати довго, але виграє від неї точно не демократія.Україна потребує зброї", - наголосив Михайло Подоляк.
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"Не через місяць. Зараз", - додав він.
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