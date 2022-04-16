English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Європа дає не ту зброю. Йде вона надто довго, - Подоляк

Європа дає не ту зброю. Йде вона надто довго, - Подоляк

16 квітня, 2022 субота
16:47
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк закликав країни Європейського Союзу давати Україні саме ту зброю, яку вона зараз потребує. Й робити це якнайшвидше

Про це вдень у суботу, 16 квітня 2022 року, посадовець написав в своєму твітері, інформує Еспресо.TV.

Існуючу проблему в забезпеченні українського війська необхідним йому європейським озброєнням Подоляк охарактеризув наступним чином: 

Читайте такожПорошенко в ефірі MSNBC: "Для того, щоб змінити хід війни, нам необхідно лише 100 винищувачів, лише 200 гелікоптерів, лише 300 танків та десь 1000 бронемашин"

"1. Україна просить у Європи зброю.

2. Європейці підтримують заклик до своїх урядів.

3. Європейський Союз йде назустріч, але дає не ту зброю, про яку просили. 

4. Зброя їде надто довго".

"У цю гру можна грати довго, але виграє від неї точно не демократія.Україна потребує зброї", - наголосив Михайло Подоляк.

Читайте і дивіться такожІдея Путіна: приєднати половину наших областей до Росії упродовж декількох воєн. Для цього агресору потрібен нейтралітет України, - Портников

"Не через місяць. Зараз", - додав він.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЄС
зброя
Європа
Євросоюз
Європейський Союз
озброєння
військова допомога
допомога ЄС
Михайло Подоляк
зброя для України
Читайте також:
Віталій Портников
15 квітня, 2022 п'ятниця
Ідея Путіна: приєднати половину наших областей до Росії упродовж декількох воєн. Для цього агресору потрібен нейтралітет України, - Портников
14 квітня, 2022 четвер
РФ завершує підготовку до наступу на схід та блокує перекидання українських підрозділів, – естонська розвідка
Антон Купрін
15 квітня, 2022 п'ятниця
Разом з крейсером "Москва" ліквідовано і його командира, - Геращенко
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.97
    Купівля 29.97
    Продаж 31.13
  • EUR
    Купівля 32.43
    Продаж 33.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
16 квітня
17:42
Зеленський
Знищення військових у Маріуполі поставить крапку на всіх перемовинах, там може бути як десять Бородянок, - Зеленський
17:39
Ексклюзив
толока Київ
У столиці ще недостатньо безпечно, повертатись зарано, – нардепка Кіра Рудик
17:39
"Солдатів там не було. Жодної військової бази не було". Мер Миколаєва показав зруйнований сьогодні дитячий садок
17:36
Біженці на вокзалі у Львові
Майже п'ять млн людей виїхали з України з початку повномасштабної війни,- ООН
17:24
L’Occitane
Косметична мережа L’Occitane заявила про вихід з ринку Росії
17:17
Українські біженці в Литві можуть втратити житло через початок курортного сезону, -ЗМІ
17:16
Для порятунку Маріуполя потрібне важке озброєння та переговори, - Зеленський у розмові з ЗМІ
17:08
Ексклюзив
Залізничний міст у Василівці
На відбудову інфраструктури треба 5-10 років і за це мають заплатити росіяни, - Омелян
16:55
Фейк, Росія
Росія готує новий діпфейк із Зеленським, – Центр стратегічних комунікацій
16:48
українські біженці
Франція надасть українським біженцям доступ до житла та пільги
16:31
У РФ заявили, що Чехія не може передавати радянську зброю Україні без її згоди. Чеське МЗС проігнорувало слова Москви
16:30
арешт кайданки
Ватажка бойовиків "ДНР" Басуріна забрало ФСБ. Балакав зайве про хімічну зброю, - ГУР
16:26
окупанти Маріуполь
У Маріуполі депутати від ОПЗЖ допомагали окупантам зірвати евакуацію населення, – міська рада
16:22
біженці Німеччина
Німеччина не встановлюватиме обмеження кількість українських біженців
16:14
Охтирка обстріл зруйновано
Майже всі багатоповерхівки звільненої Охтирки наразі не придатні до проживання, - мер міста
16:12
Марко Бушманн
Німеччина не стане стороною війни, якщо постачатиме Україні важку зброю, - міністр юстиції
15:46
росія хакер
Українців попередили про нову кіберзагрозу: ворог від імені СБУ розсилає комп’ютерні віруси
15:38
евакуація гуманітарний коридор
Мер Лозової на Харківщині закликав людей терміново виїхати з міста
15:18
Павло Дуров
Засновник Telegram Дуров та низка бізнесменів-росіян просять не називати їх громадянами РФ, - Forbes
15:16
Херсон
В Херсоні окупанти намагаються переконати жителів, що злочини РФ були скоєні на їх благо, – розвідка
14:55
Шалва Папуашвілі
Після критики Стефанчука спікер парламенту Грузії з делегацією прибув до України
14:50
Останній живий прокурор Нюрнберзького процесу Бенджамін Ференц
Останній прокурор Нюрнберга: "Путіну буде непросто залишити судову залу"
14:43
Пожежа на Лисичанському НПЗ
РФ обстріляла Лисичанський НПЗ
14:31
Ґітанас Науседа
"Покращить безпеку у Балтії": президент Литви закликав Фінляндію та Швецію швидко вступити до НАТО
14:27
Ексклюзив
Валерій Клочок
Заарештовані кошти російських олігархів можуть бути використані як пряма фінансова допомога Україні, проте це складний процес, – політичний та економічний експерт
14:25
десантні кораблі Росії
Румунія забороняє російським кораблям входити у свої порти, - міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну
14:21
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Ватикан повинен говорити правду про війну в Україні
14:17
Ексклюзив
Херсон
У Херсоні немає офіційної евакуації, люди виїжджають на свій страх і ризик до сусідніх областей, - Холодар
14:17
Ілон Маск
Рада директорів Twitter заборонила Маску купувати більше 15% акцій соцмережі
14:12
Марцін Маркєвіч
Найбільший дилер українських шин в Європі привіз гуманітарний вантаж до Львова
14:03
Ексклюзив
Ракетні обстріли зранку по Миколаєву, троє поранених, - боєць ТрО
14:03
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
У Бородянці встановили модульні будинки для робітників ДСНС та волонтерів, які розбирають завали у містечку
14:02
російська ракета
Росіяни вдарили по центральному району Харкова ракетою, одна людина загинула, 18 - поранено
14:01
окупанти гармата
Щойно закінчяться дощі, ворог піде у наступ, - Гайдай про ситуацію на Донбасі
13:50
байден
Байден оприлюднив декларацію про доходи за 2021 рік
13:45
Більше тисячі цивільних зараз в полоні в окупантів, - Верещук
13:40
Порошенко
Порошенко в ефірі MSNBC: "Для того, щоб змінити хід війни, нам необхідно лише 100 винищувачів, лише 200 гелікоптерів, лише 300 танків та десь 1000 бронемашин"
13:23
Оновлено
російська ракета
У Києві пролунали вибухи у Дарницькому районі, загинула одна людина
13:15
Професійні пожежники та рятувальники із США, Австралії, Німеччини та Польщі прибули в Україну, - ДСНС
13:15
Ексклюзив
розмінування знешкодження боєприпасів
Понад 65 тисяч боєприпасів знешкоджено, де їх знаходять, - пресофіцер ДСНС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV