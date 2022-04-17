Окупанти намагалися взяти штурмом район морського порту та заводу "Азовсталь", – Генштаб ЗСУ

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



"Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури України", – йдеться в повідомленні.



На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.



На Сіверському напрямку зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території Російської Федерації по елементах військової та цивільної інфраструктури нашої держави.



На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.



На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Продовжує ракетно-бомбові удари по місту Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".

На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій. У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори.

"В окупованому Криму значного суспільного резонансу набула інформація про знищення Україною ракетного крейсера "Москва". Серед населення посилюється недовіра до інформації, що розповсюджується офіційними російськими засобами масової інформації", – додають у повідомленні.

Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків.

Зазначимо, що "Азовсталь" у Маріуполі обороняють захисники України. Президент Володимир Зеленський закликав світових партнерів надати всю необхідну важку зброю і літаки для деблокади Маріуполя.

Він також заявив, що знищення захисників Маріуполя поставить крапку на перемовинах з Росією.