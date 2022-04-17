Або партнери негайно дадуть Україні всю необхідну важку зброю і літаки для деблокади Маріуполя, або – переговорний шлях з партнерами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав світових партнерів надати Україні всю необхідну важку зброю і літаки для деблокади Маріуполя
Про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
"Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила РФ. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, в Маріуполі. Вплинути на це можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, причому, без перебільшення, негайно. Щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною", - сказав президент.
За словами Зеленського, не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, коли українська влада не шукала рішення.
"Хочу, щоб мене зараз почули правильно: не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно, щоб урятувати людей. Але знайти це рішення вкрай складно. Поки жодного на сто відсотків реального варіанту ще не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу. Хоча ми чули багато намірів від тих, хто хотів допомогти і хто справді користується міжнародним авторитетом, але жоден з них поки що не реалізувався. Втім, ми не полишимо цих намагань", - йдеться у зверненні Володимира Зеленського.
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