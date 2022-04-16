В ООН заявили про голод в Маріуполі

Про це передає Голос Америки.

За словами Біслі, ООН намагається доставити продовольство до районів України, охоплених бойовими діями, але існує багато складнощів. Він уточнив, що проблему ускладнює відсутність доступу до оточених районів, а також нестача робочої сили та палива.

За даними ООН, в Маріуполі понад 100 тис. мирних мешканців страждають від нестачі їжі, води та відсутності опалення.



Росіяни, які контролюють підходи до міста, не допустили представників ВПП ООН,



"Це катастрофічна ситуація: люди помирають від голоду", - сказав Біслі.

Директор продовольчої програми попередив про те, що глобальна нестача продовольства, викликана війною, може спричинити "міграцію, яка перевершить часи Другої світової війни”