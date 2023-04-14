Про це пише Інститут вивчення війни.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексій Громов заявив, що російські зусилля з мобілізації стагнують через зростаюче усвідомлення росіянами того, що рівень смертності російських окупантів в Україні є високим.

Також, за його словами, Москва створює "альтернативні приватні військові компанії" (ПВК), щоб заповнити ці прогалини, але ці ПВК не будуть такими потужними, як група Вагнера в найближчому майбутньому.

"Україна та її союзники не повинні недооцінювати можливості російської армії у довгостроковій перспективі для тривалої війни на виснаження, оскільки Росія може відродитися, використовуючи своє населення та оборонно-промислову базу, щоб загрожувати Україні та НАТО, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить фундаментально змінити стратегічну стратегію Росії щодо розподілу ресурсів у довгостроковій перспективі. Наприклад, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 17 січня оголосив про плани протягом кількох років сформувати 12 нових маневрених дивізій", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують: однак Кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль. Поточні російські напівзаходи та децентралізовані зусилля з вербування для відновлення сил, такі як криптомобілізація, опора на російські регіони для залучення волонтерів, покладаючись на нові невеликі ПВК і тиск на різні російські державні підприємства, щоб вони спонсорували та оплачували кампанії вербування, потребують змін.

Інститут також зазначає, що РФ не може проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно.

Експерти наводять як приклад заяву Громова від 13 квітня про те, що Москва перекинула сили з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута.

Водночас бригадний генерал вказав, що РФ приблизно з 30 березня втратила близько 4000 одиниць особового складу ПВК Вагнера і звичайних військ у Бахмуті.

"Заява Громова підтверджує оцінку про те, що російська армія - у своїй нинішній формі - не здатна проводити широкомасштабні наступальні кампанії на кількох напрямках одночасно", - додають в ISW.