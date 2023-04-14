Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією РФ може перетворитись на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, - ISW

РФ може перетворитись на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, - ISW

14 квітня, 2023 п'ятниця
06:28
війна з Росією російський окупант

Російська Федерація може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, попри серйозні проблеми з формуванням збройних сил у цей час

Про це пише Інститут вивчення війни.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексій Громов заявив, що російські зусилля з мобілізації стагнують через зростаюче усвідомлення росіянами того, що рівень смертності російських окупантів в Україні є високим.

Також, за його словами, Москва створює "альтернативні приватні військові компанії" (ПВК), щоб заповнити ці прогалини, але ці ПВК не будуть такими потужними, як група Вагнера в найближчому майбутньому.

"Україна та її союзники не повинні недооцінювати можливості російської армії у довгостроковій перспективі для тривалої війни на виснаження, оскільки Росія може відродитися, використовуючи своє населення та оборонно-промислову базу, щоб загрожувати Україні та НАТО, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить фундаментально змінити стратегічну стратегію Росії щодо розподілу ресурсів у довгостроковій перспективі. Наприклад, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 17 січня оголосив про плани протягом кількох років сформувати 12 нових маневрених дивізій", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують: однак Кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль. Поточні російські напівзаходи та децентралізовані зусилля з вербування для відновлення сил, такі як криптомобілізація, опора на російські регіони для залучення волонтерів, покладаючись на нові невеликі ПВК і тиск на різні російські державні підприємства, щоб вони спонсорували та оплачували кампанії вербування, потребують змін.

Інститут також зазначає, що РФ не може проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно.

Експерти наводять як приклад заяву Громова від 13 квітня про те, що Москва перекинула сили з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута.

Водночас бригадний генерал вказав, що РФ приблизно з 30 березня втратила близько 4000 одиниць особового складу ПВК Вагнера і звичайних військ у Бахмуті.

"Заява Громова підтверджує оцінку про те, що російська армія - у своїй нинішній формі - не здатна проводити широкомасштабні наступальні кампанії на кількох напрямках одночасно", - додають в ISW.

  • Раніше американські аналітики писали, що російське міноборони використовує найманців ПВК Вагнера для взяття Бахмута, аби звести до мінімуму втрати серед кадрової армії.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
Вагнергейт
Читайте також:
білоруські військові
12 квітня, 2023 середа
Білорусь закликала оголосити перемир'я в Україні та розпочати переговори
СБУ
12 квітня, 2023 середа
Відео страти українського військового: СБУ відкрила справу, а в Міноборони просять утриматись від припущень щодо його особи
ООН
12 квітня, 2023 середа
"Приголомшені жорстокими відео": Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні й генсек РЄ відреагували на страту військового
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.33
    Купівля 37.33
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.52
    Продаж 41.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
14 квітня
07:10
ЗСУ
Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, окупанти активізували видачу російських паспортів на Донеччині
06:53
санкції проти РФ
ЄС планує запровадити 11 пакет санкцій проти РФ
06:30
Інфографіка
Фіорентина, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати всіх матчів 13 квітня
06:07
Дмитро Кулеба
Кулеба: Потрібно повністю перезавантажити Радбез ООН, щоб виключити звідти Росію
05:49
Twitter, флешмоб
У Twitter запустили програму з монетизації контенту
05:30
Інфографіка
"Феєнорд", Ліга Європи
Ліга Європи: результати всіх матчів 13 квітня
05:28
Олексій Данілов
Українське військо має не один варіант розвитку подій на фронті, - Данілов
04:40
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи ліквідували за день 32 росіян
04:14
міномет
Росія обстріляла Сумську область з артилерії та мінометів
03:08
Оновлено
Затримання військового, що зливав документи Пентагону
ФБР заарештувало підозрюваного у зливі документів Пентагону
02:01
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 квітня
01:35
Запоріжжя
В Запоріжжі прогриміли вибухи
00:59
У США запропонували передати заморожені російські активи на відновлення України
00:42
Бруну Фернандеш, "Манчестер Юнайтед", Ліга Європи
"Ман Юнайтед" забив два автоголи і втратив перемогу над "Севільєю" у центральному матчі Ліги Європи
00:29
Ювентус, Ліга Європи
"Ювентус" мінімально переміг "Спортинг" у Лізі Європи
00:19
Збірна України
Збірним України заборонили змагатись в одних турнірах з командами РФ та Білорусі
00:13
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
На саміті НАТО у Вільнюсі Україні слід надати план вступу та безпекові гарантії, - прем'єр Польщі Моравецький
2023, четвер
13 квітня
23:44
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав ключові фактори подальшого стримування Росії
23:21
Володимир Зеленський
Президент призначив голів Сумської та Луганської ОВА
23:07
Віктор Орбан
Конгрес США готує санкції проти політиків з оточення Орбана
22:51
ПЦУ, Епіфаній
Епіфаній: супротивники ПЦУ намагаються нав'язати їй імідж "церкви Порошенка", але її позицію не контролює жоден політик
22:31
Ілан Шор
15 років ув'язнення та $250 млн штрафу: у Молдові суд підтвердив вирок ключовому проросійському політику Шору
22:12
Укрзалізниця поранені
Після лікування від поранень і хвороб у стрій повертаються до 82% військових, - Академія медичних наук
21:37
Огляд
світ, міжнародний огляд
Байден дякує Ірландії за підтримку України, ФБР підозрює у зливі секретних даних молодого американського військового, а росіяни намагаються оточити Бахмут. Світові ЗМІ про Україну 13 квітня
21:29
Японія
Цьогоріч Японія надасть Україні $3,5 млрд
21:01
Росіяни тричі за день обстріляли Нікопольщину, є руйнування
20:58
Росія
РФ має залучати до 1 млн мігрантів на рік, щоб зберегти чисельність населення на поточному рівні, - демографи
20:26
Володимир Путін і Сі Цзіньпін
Злиті секретні документи Пентагону свідчать, що Китай міг схвалити надання зброї Росії, - WP
20:08
Олексій Резніков
Для безпеки судноплавства у Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнений, - Резніков
20:00
OPINION
Костянтин Москалець
Іспит сумління
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 414-го дня війни: багатотисячні втрати РФ біля Бахмута та арешт майна олігарха Новинського
19:57
Українська кіберспортивна команда Monte перемогла російську та вийшла у мейджор світового турніру по CS:GO
19:41
Зеленський
"Чекаємо постачання зброї, обіцяної партнерами": Зеленський провів засідання Військового кабінету
19:34
Xiaomi
НАЗК внесло Xiaomi до переліку спонсорів війни
19:29
Росіяни "градом" обстріляли Куп'янський район Харківщини, є поранені
19:24
Оновлено
МіГ-29 Словаччина
Німеччина дозволила Польщі реекспорт МіГ-29 Україні
19:16
Нафта
Банки Індії відмовляються обслуговувати закупівлю нафти з РФ за ціною вище стелі у $60
18:57
Окупанти на Луганщині посилили контророзвідку, бо бояться витоку інформації про своє розміщення, — Генштаб
18:45
комендантська година, Великдень
На Донеччині усі богослужіння на Великдень проходитимуть онлайн
18:38
БМП. вбиті росіяни
Витік секретних документів Пентагону: За даними ФСБ Росія втратила на війні в Україні 110 тис. військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV