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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ про Україну РФ може розмістити стратегічну ядерну зброю в Білорусі, прем'єр Іспанії закликає Пекін обговорити з Зеленським мирний план, росіян пустять на Вімблдон. Світові ЗМІ про Україну 31 березня
Огляд

РФ може розмістити стратегічну ядерну зброю в Білорусі, прем'єр Іспанії закликає Пекін обговорити з Зеленським мирний план, росіян пустять на Вімблдон. Світові ЗМІ про Україну 31 березня

Юрій Мартинович
31 березня, 2023 п'ятниця
21:45
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань про те, чому росіяни все ще хочуть воювати, також Вімблдон дозволив російським і білоруським тенісистам повернутися на корти престижного змагання, а прем'єр-міністр Іспанії закликає Пекін обговорити з Зеленським мирний план

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 31 березня:

The New York Times:

Американські журналісти The New York Times написали статтю про те, чому росіяни все ще хочуть воювати? З точки зору російського солдата війна в Україні має виглядати кошмарно. За більш ніж рік бойових дій майже 200 000 російських військових були вбиті або поранені, за даними американських чиновників, у військовій операції, яка виявилася некомпетентною та погано оснащеною. Повідомляється, що мораль низька, а скарги – звичайне явище. І все ж значна кількість російських чоловіків все ще прагне воювати — насправді більше, ніж на початку війни.

Однією з очевидних причин є страх. Чоловіки, призвані до армії, не мають іншого вибору, окрім як підкорятися, оскільки протидія війні фактично оголошена поза законом. У такій задушливій атмосфері, яка підживлюється пропагандою, мабуть, не дивно, що невдоволення здається слабким. І хоча страх і репресії формують реакцію на війну, це не пояснює готовності — навіть бажання — деяких російських чоловіків служити на фронті. Близько 36 відсотків російських чоловіків задоволені призовом, причому найбільше підтримують це чоловіки у віці 45 років і старше.

Це не випадково. За три десятиліття після розпаду Радянського Союзу ці люди зіткнулися з промисловим колапсом, зникненням мільйонів робочих місць і скороченням тривалості життя. Війна обіцяє змінити цю низхідну траєкторію, перетворивши тих, хто програв за останні три десятиліття, на нових героїв — навіть якщо вони мертві чи поранені. Для багатьох російських чоловіків та їхніх родин війна може бути жахом. Але це також остання можливість налагодити своє життя.

Також у The New York Times написали про українських каторжників в яких "дивна одіссея російськими тюрмами". Коли російські війська залишили Херсон, вони забрали з собою 2,5 тис. українців-каторжан з місцевих в’язниць. Для деяких це був початок дивовижної подорожі п’ятьма країнами, яка підкреслює абсурдність війни.

Politico:

У Politico написали про те, що Вімблдон дозволяє російським і білоруським тенісистам повернутися на корти престижного змагання. Керівник турніру каже, що рішення було "неймовірно важким". Російські та білоруські спортсмени зможуть змагатися на цьогорічному Вімблдонському тенісному турнірі як "нейтральні спортсмени", йдеться в заяві організаторів турніру в п’ятницю. У квітні 2022 року Вімблдон заборонив гравцям з обох країн грати на турнірі через повномасштабне вторгнення Росії в Україную

Також у Politico написали про те, що ордер Міжнародного кримінального суду (ICC) на арешт президента Росії Володимира Путіна за військовий злочин у незаконній депортації дітей до Росії є історичним моментом для умисного кримінального правосуддя. Це лише третій раз, коли МКС висуває орієнтовні звинувачення проти чинного глави держави, і вперше проти члена Ради Безпеки ООН.

Ордер розпочинає процес, який йде паралельно з іншим першим — ініціативою створити Спеціальний трибунал для розгляду злочинної агресії скоєної в Україні. Це був би перший трибунал у справі про агресію після Нюрнберга та Токіо, які переслідували лідерів держав Осі після Другої світової війни.

The Washington Post:

У The Washington Post написали про заяву Росії, що сповіщення про запуски балістичних ракет продовжаться. Міністерство закордонних справ Росії уточнило, що Москва продовжуватиме повідомляти Вашингтон про будь-які запуски балістичних ракет, незважаючи на заяву в середу про те, що "всі форми повідомлень" були припинені внаслідок призупинення президентом Володимиром Путіним Нової угоди про скорочення ядерних озброєнь START.

У лютому під час промови з нагоди першої річниці вторгнення в Україну Путін оголосив, що він "призупиняє" участь у Новому СНО, який є останньою угодою про контроль над озброєннями між Сполученими Штатами та Росією.

The Guardian:

У The Guardian написали про заклик президента Джо Байдена щодо негайного звільнення американського журналіста з російської тюрми. Human Rights Watch описує арешт Евана Гершковича з WSJ як "цинічний крок", спрямований на те, щоб замовкли критичні голоси. Президент Джо Байден закликав Росію звільнити репортера Wall Street Journal, заарештованого на початку цього тижня за звинуваченням у шпигунстві та якому загрожує 20 років ув'язнення.

Також там написали, що прем'єр-міністр Іспанії закликає Пекін обговорити з Зеленським мирний план. Педро Санчес заохочує діалог між Сі Цзиньпіном і президентом України під час візиту до Китаю. Прем’єр-міністр Іспанії сказав, що він передав Сі Цзиньпіну занепокоєння щодо вторгнення Росії в Україну, закликавши Пекін обговорити мирні плани безпосередньо з Києвом під час візиту до Китаю, спрямованого на зміцнення зв’язків між двома країнами.

Виступаючи перед журналістами в п’ятницю в посольстві Іспанії в Пекіні, Педро Санчес сказав, що переговори з президентом Китаю "передали нашу стурбованість незаконним вторгненням в Україну", а також "спонукали Сі поговорити з президентом Зеленським", щоб спочатку дізнатися про мирний план, запропонований Києвом.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до прямих переговорів з Пекіном. Китайський лідер досі не відповів на його ініціативи, незважаючи на кілька раундів переговорів з російським лідером Володимиром Путіним.

Крім цього у The Guardian написали про слова міністра закордонних справ України, який назвав майбутнє головування Росії в РБ ООН "найгіршим жартом". З 1 квітня настане черга Москви взяти на себе щомісячне головування в раді з 15 членів відповідно до ротації, на яку не вплинула війна в Україні.

Дмитро Кулеба заявив: "Гіршого жарту на 1 квітня не придумаєш… Країна, яка системно порушувала всі фундаментальні правила міжнародної безпеки, очолює орган, єдина місія якого — охорона та захист міжнародної безпеки".

BBC:

У BBC написали, що ультраправі в Австрії відмовилися від виступу Володимира Зеленського. Понад 20 ультраправих австрійських депутатів вийшли з парламенту під час виступу президента України Володимира Зеленського. Політики з Партії свободи (FPÖ) стверджували, що виступ пана Зеленського порушує нейтралітет Австрії.

Напередодні виступу вони попередили, що влаштують певну форму протесту проти звернення.

Також у BBC написали про українську циркову трупу, яка представить шоу на войовничу тематику на честь своїх сімей на батьківщині. Шоу стартує в Шеффілді. Circus Cortex із Йоркшира в основному складається з виконавців з України.

CNN:

У CNN написали, що Росія може розмістити потужну стратегічну ядерну зброю в Білорусі на додаток до тактичних ядерних боєголовок, які Москва вже планує розмістити там. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час національного звернення в п'ятницю.

Згадка про стратегічну ядерну зброю – це ескалація риторики Лукашенка. У той час як тактичні боєголовки призначені для використання на обмеженому полі бою, наприклад, для знищення командного пункту або колони танків, стратегічні ядерні боєголовки призначені для знищення цілих міст. Росія не заявляла про плани надсилання стратегічної ядерної зброї до Білорусі.

Також у CNN написали про солдата групи Вагнер, який повернувся додому після боїв за Росію, а через кілька днів його підозрювали вже у вбивстві. Засудженого вбивцю, якому дозволили покинути в'язницю в Росії, щоб приєднатися до приватної військової компанії Вагнера і воювати в Україні, затримали через кілька днів після повернення додому за підозрою у вбивстві літньої жінки.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти написали, що пішов з роботи німецький керівник Nord Stream 2, який є другом Володимира Путіна зі Штазі. Наприкінці березня він залишив роботу в компанії "Газпром", відповідальній за проект газопроводу "Північний потік-2", підсумував її керівник Матіас Варніг. Він колишній майор розвідки Східної Німеччини, який дружить з Путіним.

Швейцарська компанія "Газпром", відповідальна за проєкт нового балтійського газопроводу з Росії до Німеччини, оголосила про припинення роботи Маттіаса Варніга на посаді генерального директора Nord Stream 2 AG.

Також у Gazeta Wyborcza написали про те, що автозавод Toyota в Санкт-Петербурзі перейшов у власність державного дослідницького центру НАМІ. Подробиці угоди не розголошуються.

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