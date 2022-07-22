"РФ може використати родини для шантажу": українська розвідка застерегла сім'ї військовополонених від поїздок на територію ворога
Родичів українських військовополонених просять не їхати на окуповані території, щоб не ускладнювати звільнення військових і не стати жертвами пропаганди РФ
Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони в телеграмі.
Останнім часом частішають спроби РФ використати родичів українських військовополонених для поширення антиукраїнської дезінформації. У ГУР зауважили, що такі дії ґрунтуються на експлуатації любові до близьких і намаганні повернути їх додому.
"Близьких наших захисників спонукають їхати на територію ворожої держави, де вони стають легкою здобиччю пропагандистської машини та спецслужб країни-окупанта. Задля додаткового психологічного тиску ворог свідомо маніпулює умовами утримання українських полонених", - пояснили в розвідці.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що такі дії з боку родичів полонених у багатьох випадках ускладнюють переговори й уповільнюють звільнення захисників. Розголошення інформації про військовополонених, їхніх побратимів і місце служби загрожують і військовим у полоні, і країні загалом.
"Пам’ятайте: близькі полоненого, які приїхали на територію ворога – ідеальний інструмент для шантажу самих полонених та проведення інформаційних операцій щодо України. Їхня справжня мета – руйнування єдності українців, дестабілізація політичної ситуації та підрив національної безпеки України. Наголошуємо: Україна докладає і докладатиме максимальних зусиль для повернення кожного Захисника додому", - зазначили в ГУР.
Звернутися на консультаційну лінію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими можна за номером +380(95) 412 74 24. Дзвінки приймають від понеділка до п'ятниці о 10:00 - 16:00.
Зателефонувати до приймальні Координаційного штабу з питань поводження з полоненими можна за телефоном (044) 425 12 09 о 9:00 - 17:00 з понеділка до п’ятниці.
Приймальня розташована в Києві на вул. Спаській, 37.
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