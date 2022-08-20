РФ на Херсонщині планує перенести псевдорефередум, бо "Донбас ще не готовий", - заступник голови облради Соболевський
Ймовірно, російські окупанти ще раз перенесуть псевдорефередум на окупованій частині Херсонській області
Про це в ефірі Еспресо заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Скоріше за все, псевдореферендуму 11 вересня не буде. Вони не згорнули підготовку до цього шоу, але те, що вони транслюють - це намагання перенести строки проведення шоу", - сказав він.
На думку чиновника, росіяни не готові та не можуть провести щось схоже на референдум.
"Росіяни сьогодні говорять, що необхідно проводити його одночасно з "Л/ДНР", а там ще не готові. Я думаю, що буде четверте перенесення цього шоу", - підсумував Соболевський.
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