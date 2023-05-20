Про це міноборони Британії пише у twitter.

Британська розвідка припускає, що за останні чотири дні Росія передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку.

Це сталося після тактичних здобутків України на флангах Бахмута у середині травня та публічних сумнівів щодо готовності найманців ПВК Вагнера продовжувати бої в цьому секторі.

"З огляду на те, що Росія, ймовірно, утримує в Україні відносно небагато незадіяних бойових підрозділів, передислокація є показовим кроком російського командування. Російське керівництво, ймовірно, продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову найближчу військову ціль, яка дозволить їм претендувати на певний успіх у конфлікті", - вважають у розвідці Британії.