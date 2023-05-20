РФ надалі розглядає захоплення Бахмута, як ключову найближчу ціль у війні, - розвідка Британії
Перекидання додаткових підрозділів РФ до Бахмута свідчить, що захоплення міста на Донеччині залишається головною метою росіян на цьому етапі війни проти України
Про це міноборони Британії пише у twitter.
Британська розвідка припускає, що за останні чотири дні Росія передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку.
Це сталося після тактичних здобутків України на флангах Бахмута у середині травня та публічних сумнівів щодо готовності найманців ПВК Вагнера продовжувати бої в цьому секторі.
"З огляду на те, що Росія, ймовірно, утримує в Україні відносно небагато незадіяних бойових підрозділів, передислокація є показовим кроком російського командування. Російське керівництво, ймовірно, продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову найближчу військову ціль, яка дозволить їм претендувати на певний успіх у конфлікті", - вважають у розвідці Британії.
- 19 травня у Міноборони України заявили, що ворог збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тис. осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе