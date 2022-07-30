РФ намагається дестабілізувати Гагаузію, - Санду

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на заяву Санду.

"Існують певні спроби дестабілізувати ситуацію з боку певних осіб та груп у Гагаузії, які, як ми вважаємо, працюють на іноземні інтереси. Це складно, але наші відомства намагаються тримати ситуацію під контролем, стежити за нею та вживати заходів, коли це необхідно", - сказала президентка.

Відомо, що Гагаузія - це автономне територіальне утворення на півдні Молдови, де більшість населення складає тюркомовний народ - гагаузи.

"Ми чули від людей у ​​Гагаузії заяви, спрямовані проти Молдови. Ми вважаємо, що ці люди працюють на Росію, і там є певна роль. Але загалом ми не думаємо, що існує великий ризик і сподіваємося, що нам вдасться зберегти ситуацію стабільною", - сказала Санду.

Вона також зазначила, що й у Придністров'ї було кілька інцидентів. Але, на думку Санду, поки що серйозних ризиків влада не спостерігає.

"Наразі ми вважаємо, що серйозних ризиків немає. Але це не означає, що ситуація не може змінитися за місяць чи два. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається, ми спілкуємося з місцевим режимом, щоб переконатися, що там не вживають дій, які поставлять під загрозу здоров'я та безпеку громадян", - сказала Санду.

Вона наголосила, що велике значення у підтримці стабільності в країні відіграє енергетична безпека країни.

"Дуже важливо, щоб ми мали запасний план рішення на випадок, якщо ми не зможемо знайти інших альтернатив. Тому, що йдеться не лише про розв'язання енергетичної проблеми, а й про підтримку стабільності у Молдові. Це важливо для нас, Румунії та України", - сказала Санду.

29 липня Мая Санду заявила, що Молдова бере до уваги найпесимістичніші сценарії та у разі нападу РФ країна звернеться по допомогу до Румунії. На це президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що країна підтримає Молдову "хай там як розвиватимуться події внаслідок війни, яку РФ розвʼязала проти України".

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