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Головна війна з Росією "РФ намагається перекласти відповідальність": МЗС про заклик Кремля до світу змусити Україну завершити війну на Донбасі

"РФ намагається перекласти відповідальність": МЗС про заклик Кремля до світу змусити Україну завершити війну на Донбасі

12 серпня, 2021 четвер
17:23
війна з Росією МЗС

Росія закликала світ спонукати Україну припинити війну на Донбасі, в українському МЗС назвали це "перекладанням відповідальності"

Про це заявив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

"РФ відчайдушно намагається перекласти відповідальність із хворої голови на здорову. Сумлінне виконання взятих на себе мирних зобов’язань дедалі частіше підміняється галасливими політичними заявами", - зауважив він.

Ніколенко сказав, що Росія може "не на словах, а на ділі" довести наявність політичної волі завершити розв’язаний нею збройний конфлікт з Україною.

"Віддати наказ підконтрольним їй збройним угрупованням на Донбасі неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, припинити саботаж роботи Тристоронньої контактної групи, розблокувати виконання рішень лідерів нормандського формату", - наголосив він.

Ніколенко зазначив, що мешканці окупованого Донбасу потребують альтернативи руйнівній політиці "русского мира", а в Кремлі повинні усвідомити - "побудувати мир на російських танках неможливо".

"І надалі налаштовані досягти прогресу в рамках політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Розраховуємо, що від логіки війни неминуче відмовляться й в Росії", - повідомив він.

  • Нагадаємо, МЗС Росії звинуватило українську сторону у нібито порушеннях режиму припинення вогню на Донбасі та затягуванні переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Також РФ закликала світ спонукати Україну припинити війну.

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