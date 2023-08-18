Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За даними розвідки, 15 серпня перший заступник глави адміністрації Володимира Путіна Сергій Кирієнко приїхав до окупованого Донецьку для того, щоб відвідати школи та перевірити їх інтеграцію в російську систему освіти.

Натомість, як повідомляє міністерство, в окупованій Запорізькій області так звана адміністрація отримала вказівки від Кремля стосовно впровадження нових стандартів для акредитації навчальних закладів.

Журналісти з Росії також працюють у ЗМІ в окупованих регіонах.

Крім того, з 1 вересня цього року у школах в окупованих регіонах України та по всій Росії буде введено новий підручник з історії РФ. Зазначається, що у книзі вихваляється так звана спеціальна військова операція і описується Україна як ультратерористична держава.

"Мета Росії – створити прокремлівський інформаційний простір в окупованих регіонах для розмивання української національної ідентичності", - йдеться у повідомленні.