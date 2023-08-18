РФ намагається підірвати національну ідентичність українців на ТОТ, - розвідка Британії
Росія створює проросійський інформаційний простір на тимчасово окупованих територіях України для того, щоб підірвати національну ідентичність українців
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
За даними розвідки, 15 серпня перший заступник глави адміністрації Володимира Путіна Сергій Кирієнко приїхав до окупованого Донецьку для того, щоб відвідати школи та перевірити їх інтеграцію в російську систему освіти.
Натомість, як повідомляє міністерство, в окупованій Запорізькій області так звана адміністрація отримала вказівки від Кремля стосовно впровадження нових стандартів для акредитації навчальних закладів.
Журналісти з Росії також працюють у ЗМІ в окупованих регіонах.
Крім того, з 1 вересня цього року у школах в окупованих регіонах України та по всій Росії буде введено новий підручник з історії РФ. Зазначається, що у книзі вихваляється так звана спеціальна військова операція і описується Україна як ультратерористична держава.
"Мета Росії – створити прокремлівський інформаційний простір в окупованих регіонах для розмивання української національної ідентичності", - йдеться у повідомленні.
- Ще з початку повномасштабного вторгнення росіяни на окупованих територіях України почали вилучати українську історичну та художню літературу, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей старшокласникам роздають щоденники з російським гербом і текстом військової присяги.
- 11 серпня стало відомо, що у Москві планують форум для освітян з ТОТ України, на якому російське міністерство освіти навчатиме, як виховувати дітей у дусі патріотизму до Росії.
- Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають паспорт РФ.
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