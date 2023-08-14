Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Саме в 14 років у РФ видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям аби уникнути проблем, адже у Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах.