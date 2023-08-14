Росіяни на окупованих територіях України погрожують старшокласникам не видати атестати без наявності паспорта РФ
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають паспорт РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Саме в 14 років у РФ видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям аби уникнути проблем, адже у Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах.
- Міський голова Енергодара Дмитро Орлов 24 липня повідомив, що людям, які не отримали російський паспорт, пересуватися містом Енергодар дуже небезпечно. Не говорячи про поїздки за місто або на інші окуповані території.
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