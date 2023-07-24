Людям без паспорта РФ небезпечно пересуватися Енергодаром, - мер
Людям, які не отримали російський паспорт, пересуватися містом Енергодар дуже небезпечно. Не говорячи про поїздки за місто або на інші окуповані території
Про це в ефірі Еспресо повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"У місті окупанти посилили репресивні дії, вони проникли майже у всі квартири по місту. Під’їжджає велика автівка, з неї виходять десь 15-20 озброєних окупантів та обшукують весь під'їзд", - сказав він.
Орлов додав, що протягом останніх півтора місяця росіяни перейшли до примусової паспортизації.
"Людям, які не отримали російський паспорт, пересуватися містом дуже небезпечно. Не говорячи про поїздки за місто або на інші окуповані території. Десь близько 15 тис. населення лишається в місті, більшість - отримали паспорт РФ. Хтось це добровільно зробив, хтось - під фізичним тиском, репресіями, через підвали, катівні. Тут робиться заява на гарячу лінію правоохоронних органів і відповідальності за це не повинно бути", - підсумував міський голова.
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