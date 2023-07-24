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Людям без паспорта РФ небезпечно пересуватися Енергодаром, - мер

24 липня, 2023 понедiлок
18:15
Війна з Росією міський голова Енергодару Дмитро Орлов

Людям, які не отримали російський паспорт, пересуватися містом Енергодар дуже небезпечно. Не говорячи про поїздки за місто або на інші окуповані території

Про це в ефірі Еспресо повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"У місті окупанти посилили репресивні дії, вони проникли майже у всі квартири по місту. Під’їжджає велика автівка, з неї виходять десь 15-20 озброєних окупантів та обшукують весь під'їзд", - сказав він.

Орлов додав, що протягом останніх півтора місяця росіяни перейшли до примусової паспортизації.

"Людям, які не отримали російський паспорт, пересуватися містом дуже небезпечно. Не говорячи про поїздки за місто або на інші окуповані території. Десь близько 15 тис. населення лишається в місті, більшість - отримали паспорт РФ. Хтось це добровільно зробив, хтось - під фізичним тиском, репресіями, через підвали, катівні. Тут робиться заява на гарячу лінію правоохоронних органів і відповідальності за це не повинно бути", - підсумував міський голова.

  • У липні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким спрощується порядок надання російського громадянства для мешканців усіх регіонів України.
  • 15 червня стало відомо, що у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області росіяни погрожують примусовим виселенням жителям, які протягом тижня не оформлять паспорти РФ.
  • 18 червня Генштаб повідомив, у Покровському, що на Запоріжжі, окупанти мінують земельні ділянки місцевих жителів, що відмовились від російських паспортів та виїхали на підконтрольну Україні територію.
  • 28 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини росіяни заборонили надавати безоплатну медичну допомогу мешканцям, які не отримали паспорт РФ.
  • 9 липня Центр нацспротиву заявив, що загарбники на тимчасово окупованих територіях обіцяють гроші батькам за те, що їхні діти-підлітки отримають російські паспорти
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Енергодар
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