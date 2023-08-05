На окупованих територіях старшокласникам роздають щоденники з гербом РФ і текстом присяги, - ЗМІ
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей старшокласникам роздають щоденники з російським гербом і текстом військової присяги
Про це пише РІА "Мелітополь".
Зазначається, що щоденники роздають учням 10-11 класів. На їхньому звороті надрукований текст російської військової присяги.
"Я (прізвище, ім'я, по батькові) урочисто присягаю на вірність своїй вітчизні - Російській Федерації. Клянуся свято дотримуватися конституції Російської Федерації, суворо виконувати вимоги військових статутів, накази командирів і начальників. Присягаю гідно виконувати військовий обов'язок, мужньо захищати свободу, незалежність і конституційний лад Росії, народ і вітчизну ", - йдеться у тексті присяги.
- 25 липня загарбницька адміністрація надала тимчасово окупованій російськими військами маріупольській школі ім’я генерала Романа Кутузова, який знищував місто. На стіні школи встановили меморіальну дошку, а на постаменті біля входу до будівлі - бронзове погруддя рашиста.
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