Про це пише РІА "Мелітополь".

Зазначається, що щоденники роздають учням 10-11 класів. На їхньому звороті надрукований текст російської військової присяги.

"Я (прізвище, ім'я, по батькові) урочисто присягаю на вірність своїй вітчизні - Російській Федерації. Клянуся свято дотримуватися конституції Російської Федерації, суворо виконувати вимоги військових статутів, накази командирів і начальників. Присягаю гідно виконувати військовий обов'язок, мужньо захищати свободу, незалежність і конституційний лад Росії, народ і вітчизну ", - йдеться у тексті присяги.