У Маріуполі окупанти назвали школу іменем генерала Кутузова, який обстрілював місто
Загарбницька адміністрація надала тимчасово окупованій російськими військами Маріупольській школі ім’я генерала Романа Кутузова, який знищував місто
Про це інформує Маріупольська міська рада.
"Маріупольська школа №7 тепер тимчасово матиме ім'я генерал-лейтенанта російських загарбницьких військ Романа Кутузова", - стало відомо пресслужбі.
На стіні школи встановили меморіальну дошку, а на постаменті біля входу до будівлі - бронзове погруддя рашиста.
Повідомляється, що російський генерал брав участь у захопленні міста Маріуполь. Кутузов був одним з тих, через кого населений пункт майже три місяці був у блокаді, наголошує міськрада і додає, що через це загинуло, за попередньою інформацією, понад 22 тисяч мирних жителів. Водночас кількість жертв може бути набагато більшою.
"Російські окупанти вирішили перетворити вбивцю у "героя", нав’язуючи жителям викривлену історію подій та насаджуючи свою ганебну пропаганду. Проте маріупольці знають, хто прийшов з війною на Донеччину, приніс смерть та руйнацію в їх дім", - додають у пресслужбі.
Кутузова ліквідували у червні 2022 року.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 20 липня зазначив, що загарбники намагалися перетворити Український дім у Маріуполі на російський дім.
- Громадяни Узбекистану прибули до Маріуполя для проведення будівельних робіт. Після цього в них вилучили паспорти та мобілізували на фронт, як добровольців, повідомляє Генштаб ЗСУ.
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