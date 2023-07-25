Про це інформує Маріупольська міська рада.

"Маріупольська школа №7 тепер тимчасово матиме ім'я генерал-лейтенанта російських загарбницьких військ Романа Кутузова", - стало відомо пресслужбі.

На стіні школи встановили меморіальну дошку, а на постаменті біля входу до будівлі - бронзове погруддя рашиста.

Повідомляється, що російський генерал брав участь у захопленні міста Маріуполь. Кутузов був одним з тих, через кого населений пункт майже три місяці був у блокаді, наголошує міськрада і додає, що через це загинуло, за попередньою інформацією, понад 22 тисяч мирних жителів. Водночас кількість жертв може бути набагато більшою.

"Російські окупанти вирішили перетворити вбивцю у "героя", нав’язуючи жителям викривлену історію подій та насаджуючи свою ганебну пропаганду. Проте маріупольці знають, хто прийшов з війною на Донеччину, приніс смерть та руйнацію в їх дім", - додають у пресслужбі.

Кутузова ліквідували у червні 2022 року.