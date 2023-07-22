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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У будівельників з Узбекистану, що прибули до Маріуполя, забрали документи й відправили воювати, - Генштаб

У будівельників з Узбекистану, що прибули до Маріуполя, забрали документи й відправили воювати, - Генштаб

22 липня, 2023 субота
18:50
Війна з Росією Окупанти в Маріуполі

Громадяни Узбекистану прибули до Маріуполя для проведення будівельних робіт. Після цього в них вилучили паспорти та мобілізували на фронт в якості добровольців

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт. Після цього в них вилучили паспорти та мобілізували до складу російських військ в якості добровольців. 

Армія РФ за добу завдала 4 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснила 23 обстріли з РСЗВ

Протягом доби російські окупанти завдали чергового удару по території України, застосувавши ударні дрони Shahed. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 ударних БПЛА було знищено.

Крім того, ворог завдав 4 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Росіяни зосереджуються на 5 напрямках фронту, там відбулося близько 30 бойових зіткнень. Ситуація по напрямках

"Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Тимоновичі Чернігівська область; Середина-Буда, Угроїди, Рясне Сумської області та Козача Лопань, Стрілеча, Тернова, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торське, Григорівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки та Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії ворога, українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару в районі Сєверного Донецької області. У той же час здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. В районі Красногорівки противник завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Благодатного на Донеччині. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Здійснили марні спроби відновити втрачене положення у районі південніше Новодарівки Запорізької області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки та П'ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Дудчани, Берислав, Антонівка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони уразили за добу 7 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українські захисники знищили 4 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 7 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях.

  • 22 липня росіяни вдарили по місту Середина-Буда та одному із селищ Сумської області. Одна людина загинула та ще п'ятеро отримали поранення.
  • Того ж дня під обстріл РФ потрапив Куп'янськ Харківської області. Унаслідок російського удару загинула жінка. 
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