Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"Наші герої не здають позиції в Сєверодонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої", - сказав президент.

Він зазначив, що Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів - це найгарячіші точки протистояння.

"Російська армія намагається застосувати на Донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103-й день український Донбас стоїть, стоїть міцно. Робимо все для оборони і на Запорізькому напрямі, на Миколаївському також. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує тиск, потужний тиск окупантів і захищає нашу державу", - підсумував Зеленський.