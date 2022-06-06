РФ намагається застосувати додаткові сили, але 103-й день український Донбас стоїть, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті 6 травня
Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"Наші герої не здають позиції в Сєверодонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої", - сказав президент.
Він зазначив, що Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів - це найгарячіші точки протистояння.
"Російська армія намагається застосувати на Донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103-й день український Донбас стоїть, стоїть міцно. Робимо все для оборони і на Запорізькому напрямі, на Миколаївському також. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує тиск, потужний тиск окупантів і захищає нашу державу", - підсумував Зеленський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.13
Купівля 34.13Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 36.1Продаж 37.53
- Актуальне
- Важливе