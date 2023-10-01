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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ нарощує сили на Куп'янському напрямку, - начальник служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого
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РФ нарощує сили на Куп'янському напрямку, - начальник служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого

1 жовтня, 2023 неділя
08:43
Війна з Росією Куп'янськ

РФ нарощує сили та створює нові армії на Куп'янському напрямку. Окупанти поповнюють особовий склад підрозділів, які зазнали великих втрат

Про це повідомила майор, начальник служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига в етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти нарощують сили на цьому напрямку, створюють нові армії та формують підрозділи. Не виключено, що вони поповнюють запаси технік", - зазначила Замрига.

На сьогоднішній день ситуація стабілізована, однак ворог не полишає своїх намірів наступати, каже майор.

"Куп'янський напрямок останні тижні та місяці привертає увагу всієї України. Ситуація періодично загострюється, потім значними силами вдається її стабілізувати. Ворог не полишає своїх намірів штурмувати, йти в наступ і далі продовжувати те, що йому не вдалося. Вони не відмовляться від того що вони хочуть зробити, але побачимо чи їм це вдасться", - резюмувала Надія Замрига.

Росія проводять ротацію своїх військ на Куп’янському напрямку

Зокрема, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону заявив, що Росія проводять ротацію своїх військ на Куп’янському напрямку через побоювання повторного наступу ЗСУ. 

За його словами, ті десантні бригади російської армії, які прибували на південь з розрахунку на те, щоби зупинити просування ЗСУ, а по можливості перейти в контрнаступ, не виправдали себе.

"Будь-який наступ для росіян — це величезні людські втрати, бо їхня любов до наступу широким фронтом і густими рядами піхоти призводить до людських втрат. Тому вони змушені зараз проводити там певні ротаційні дії. Це вже вдруге. Частину військ кинули на південний напрямок, бо південь для них життєво важливий. Вони намагаються з усіх сил зупинити там просування ЗСУ до періоду, коли можуть початися дощі, розраховуючи на те, що це зупинити нашу армію в полях", — сказав Тимочко.

  • Співзасновник DeepState Роман Погорілий сказав, що на Лимано-Куп'янському напрямку посилилися обстріли. Наразі росіяни набирають новий ударний кулак, обираючи точку наступу.
  • 30 вересня, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російська армія знову поновила штурми на Лимано-Куп’янському напрямку фронту, але успіху не мала й зазнала втрат.
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
наступ ЗСУ
Куп'янськ
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