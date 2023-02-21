РФ не надавала жодних гарантій безпеки Байдену перед його візитом до Києва, – директор ФСБ Бортніков
Росія не надавала жодних гарантій безпеки президентові США Джо Байдену перед його візитом до Києва, який відбувся 20 лютого
Про це росЗМІ сказав директор ФСБ Росії Олександр Бортніков.
"США дійсно інформували Росію про візит Байдена до Києва – по дипломатичній лінії. Гарантій його безпеки ми не давали", - заявив Бортніков.
- Агентство AP раніше писало, що незадовго до візиту президента США Джо Байдена до Києва американська сторона попередила Росію про неприпустимість провокацій.
- На Алеї сміливості в Києві встановили пам'ятну табличку Джо Байдену – на знак вдячності за допомогу Україні.
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