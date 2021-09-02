РФ не підтримає продовження роботи місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом

Про це повідомляє в Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Росія сьогодні оголосила у Відні, що не підтримає продовження після 30 Вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково") на російсько-українському кордоні", - зазначив він.





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