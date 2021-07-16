"РФ не повинна використовувати ресурси як зброю": Байден на переговорах з Меркель висловився щодо "Північного потоку-2"
США та Німеччина єдині в своїй опозиції щодо використання енергоресурсів як зброї проти сусідів з боку РФ
Про це заявив американський президент Джо Байден на спільній пресконференції з канцлером ФРН Ангела Меркель, передає Радіо Свобода.
Байден зазначив, що він стурбований рішенням будувати газопровід "Північний потік-2".
За його словами, рішення не запроваджувати санкції проти учасників було викликане тим, що будівництво майже завершено.
Байден заявив, що він і Меркель вважають, що Росія не має використовувати енергоресурси як геополітичну зброю.
"Ми єдині і ми будемо діяти разом, захищаючи наших союзників на східному фланзі НАТО від агресії з боку Росії" – сказав Байден.
Меркель заявила про те, що об’єднує дві країни: "У нас спільні цінності, у нас загальна рішучість відповісти на виклики часу".
- В ніч на 16 липня за Києвом розпочалась державна зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Джо Байдена.
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