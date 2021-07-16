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"РФ не повинна використовувати ресурси як зброю": Байден на переговорах з Меркель висловився щодо "Північного потоку-2"

16 липня, 2021 п'ятниця
08:41
Світ

США та Німеччина єдині в своїй опозиції щодо використання енергоресурсів як зброї проти сусідів з боку РФ

Про це заявив американський президент Джо Байден на спільній пресконференції з канцлером ФРН Ангела Меркель, передає Радіо Свобода.

Байден зазначив, що він стурбований рішенням будувати газопровід "Північний потік-2".

За його словами, рішення не запроваджувати санкції проти учасників було викликане тим, що будівництво майже завершено. 

Байден заявив, що він і Меркель вважають, що Росія не має використовувати енергоресурси як геополітичну зброю.

"Ми єдині і ми будемо діяти разом, захищаючи наших союзників на східному фланзі НАТО від агресії з боку Росії" – сказав Байден.

Меркель заявила про те, що об’єднує дві країни: "У нас спільні цінності, у нас загальна рішучість відповісти на виклики часу".

  • В ніч на 16 липня за Києвом розпочалась державна зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Джо Байдена.

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Ангела Меркель
Німеччина
Джо Байден
Перемовини
Північний потік 2
США
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