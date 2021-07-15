Меркель прилетіла до Байдена з державним візитом

Про це розповів журналіст "Голосу Америки" Михайло Комадовський у Twitter.



Спочатку лідери Німеччини і США проведуть переговори віч-на-віч, після чого до їхньої розмови приєднаються американська і німецька делегації.



Після переговорів лідери двох країн дадуть спільну прес-конференцію. Нагадаємо, після зустрічі Байдена та Путна в Женеві формату спільної конференції не передбачалось.



Очікується, що серед тем сьогоднішньої зустрічі лідерів Німеччини і США буде російський газопровід "Північний потік-2", проти будівництва якого виступає Україна.



"Я сподіваюся, що вони обговорять весь спектр спільних викликів безпеці, включаючи Афганістан, Лівію та Сахель (Субсахарна Африка -Ред.)", - зазначив представник Держдепу в пресрелізі Білого Дому.



"Я сподіваюся, лідери також обговорять спільні шляхи реагування на регіональні виклики, включаючи вирішення кібератак Росії та територіальну агресію; протидію зростаючому впливу Китаю, неринковій економічній практиці та порушенням прав людини, включаючи примусову працю; підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також зміцнення євроатлантичних прагнень країн Західних Балкан", - додав американський високопосадовець.

