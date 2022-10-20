Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.

"Виявилося так, що ця мобілізація лише чмобіків показала, що Росія не спроможна їх забезпечувати, всього бракує. І зараз власне ці проблеми переносяться тепер на оці регіони, де оголошено воєнний стан. Де власне губернатори, а головне – військові начальники, на цих ділянках стають головними для того, аби з одного боку, придушити будь-які прояви свободи, а з іншого – використовувати всі важелі, аби задовольняти потреби мобілізації у широкому форматі", - сказав він.

Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Воєнний стан, оголошений президентом РФ Владіміром Путіним на тимчасово окупованих територіях України, це "відчайдушна тактика", спрямована на встановлення контролю.

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