РФ не спроможна забезпечити своїх мобілізованих, тому за допомогою "воєнного стану" перекладе цю відповідальність на анексовані території, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що проблеми забезпечення усім необхідним мобілізованих російських військових Росія перенесе на анексовані регіони України, в яких диктатор Володимир Путін незаконно запровадив режим "воєнного стану"
Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.
"Виявилося так, що ця мобілізація лише чмобіків показала, що Росія не спроможна їх забезпечувати, всього бракує. І зараз власне ці проблеми переносяться тепер на оці регіони, де оголошено воєнний стан. Де власне губернатори, а головне – військові начальники, на цих ділянках стають головними для того, аби з одного боку, придушити будь-які прояви свободи, а з іншого – використовувати всі важелі, аби задовольняти потреби мобілізації у широкому форматі", - сказав він.
- Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.
- Воєнний стан, оголошений президентом РФ Владіміром Путіним на тимчасово окупованих територіях України, це "відчайдушна тактика", спрямована на встановлення контролю.
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