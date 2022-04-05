РФ не відступає від своїх амбіцій, країни НАТО продовжать надання зброї Україні, - Столтенберг
У НАТО очікують посилення наступу РФ на сході та півдні України та на підтверджують готовність до подальшого постачання зброї українцям
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише ЄП.
"Москва не відступає від своїх амбіцій в Україні. Тепер ми спостерігаємо значний відхід військ від Києва для перегрупування, переозброєння та поповнення запасів, а також переключення їхньої уваги на схід. У найближчі тижні ми очікуємо подальшого наступу Росії на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст до окупованого Криму", - заявив Столтенберг.
За його словами, міністри закордонних справ НАТО обговорять, яку подальшу підтримку вони можуть надати.
"Союзники рішуче налаштовані надавати подальшу підтримку Україні, включаючи протитанкові засоби, системи ППО та іншу техніку", - сказав генсек Альянсу.
За його словами, НАТО розгляне підтримку України у сфері кіберзахисту, а також захисту від хімічних і біологічних загроз.
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