РФ "не використовує ЗАЕС як військову базу", а ЗСУ на Донеччині "відмовляються виконувати бойові завдання і покидають позиції": нові фейки від роспропаганди

Про це повідомляє ЦПД при РНБО України у телеграмі.

Дезінформація: Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя зробив низку неправдивих заяв. Зокрема він сказав, що нібито Росія неухильно дотримується принципів безпеки в контексті ситуації із Запорізькою АЕС, а також РФ шкодує, що МАГАТЕ у доповіді не вказує "джерело" обстрілів ЗАЕС та буцімто РФ не використовує ЗАЕС як військову базу.

Фейк: В МО РФ заявили, що нібито через високі втрати і припинення ротації особовий склад підрозділів 53-ї механізованої бригади ЗСУ, що діє в районі Зайцевого Донецької області, відмовився виконувати бойові завдання і групами покидає бойові позиції.

Маніпуляція: ФСБ Росії оприлюднила "архівні документи" в яких ідеться про те, як радянські органи держбезпеки отримували інформацію про жахливі "звірства українських націоналістів" щодо польського населення на Волині у 1943 році.

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