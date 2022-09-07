РФ "не використовує ЗАЕС як військову базу", а ЗСУ на Донеччині "відмовляються виконувати бойові завдання і покидають позиції": нові фейки від роспропаганди
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 7 вересня
Про це повідомляє ЦПД при РНБО України у телеграмі.
Дезінформація: Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя зробив низку неправдивих заяв. Зокрема він сказав, що нібито Росія неухильно дотримується принципів безпеки в контексті ситуації із Запорізькою АЕС, а також РФ шкодує, що МАГАТЕ у доповіді не вказує "джерело" обстрілів ЗАЕС та буцімто РФ не використовує ЗАЕС як військову базу.
Фейк: В МО РФ заявили, що нібито через високі втрати і припинення ротації особовий склад підрозділів 53-ї механізованої бригади ЗСУ, що діє в районі Зайцевого Донецької області, відмовився виконувати бойові завдання і групами покидає бойові позиції.
Маніпуляція: ФСБ Росії оприлюднила "архівні документи" в яких ідеться про те, як радянські органи держбезпеки отримували інформацію про жахливі "звірства українських націоналістів" щодо польського населення на Волині у 1943 році.
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