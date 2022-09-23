РФ не зможе ефективно навчити й екіпірувати 300 тис. мобілізованих, - The Guardian
Західні чиновники та експерти з розвідки вважають, що РФ "зіткнеться із серйозними проблемами", якщо мобілізує 300 тисяч осіб, їх буде важко навчити й екіпірувати
Про це передають в The Guardian з посиланням на західну розвідку.
"Ми вважаємо, що їм буде дуже складно навчатися, не кажучи вже про те, щоб забезпечити такі великі сили", заявив один з представників західної розвідки.
Він додав, що призовникам, імовірно, видадуть "старі речі та ненадійне спорядження".
Видання також пише, що на Заході не дуже остерігаються нещодавніх ядерних погроз Путіна і припускають, що після псевдореферендумів РФ може не застосувати ядерну зброю.
"Російські червоні лінії не обов'язково розташовані там, де вони кажуть", - розповів один із чиновників.
Західні офіційні особи вважають, що під час найму росіян існував явний регіональний ухил, який зосереджувався на бідних районах і меншинах на сході країни та уникав міських центрів середнього класу країни. Так, вони не бачать набору осіб у Санкт-Петербурзі чи Москві.
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