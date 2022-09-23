Про це передають в The Guardian з посиланням на західну розвідку.

"Ми вважаємо, що їм буде дуже складно навчатися, не кажучи вже про те, щоб забезпечити такі великі сили", заявив один з представників західної розвідки.

Він додав, що призовникам, імовірно, видадуть "старі речі та ненадійне спорядження".



Видання також пише, що на Заході не дуже остерігаються нещодавніх ядерних погроз Путіна і припускають, що після псевдореферендумів РФ може не застосувати ядерну зброю.

"Російські червоні лінії не обов'язково розташовані там, де вони кажуть", - розповів один із чиновників.

Західні офіційні особи вважають, що під час найму росіян існував явний регіональний ухил, який зосереджувався на бідних районах і меншинах на сході країни та уникав міських центрів середнього класу країни. Так, вони не бачать набору осіб у Санкт-Петербурзі чи Москві.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.

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