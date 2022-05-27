Про це інформує на сторінці у фейсбук Служба безпеки України.

"СБУ завадила Росії обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу "Ан". Спецслужба встановила, що РФ зареєструвала фірму-"прокладку" в одній із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до Москви", – пояснюють в пресслужбі.

Така схема дозволила б ворогу обслуговувати важкі транспортні літаки. Втім, СБУ розсекретила плани РФ, а профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для фіктивного посередника Росії. Відтепер агресор не зможе у жодній країні світу ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП "Антонов".

"Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад десять важких суден типу "Ан-124" для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України", – додають у повідомленні.

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