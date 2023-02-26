РФ незаконно утримує 180 політв'язнів, більшість - кримські татари, - омбудсман

Про це омбудсман Дмитро Лубінець поінформував у телеграмі.

"Наразі РФ незаконно утримує 180 політв’язнів, 116 з них – кримські татари. Кричущим порушенням Росією основоположних прав людини і норм міжнародного права стала нещодавня загибель у застінках Кремля двох закатованих політв’язнів - Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова. Їм не надали необхідної медичної допомоги", - ствердив він.

Дмитро Лубінець наголосив, що РФ не припиняє репресії та переслідування громадян України через страх перед спротивом в тимчасово окупованому Криму, застосовує "незаконні обшуки, сфабриковані кримінальні справи, надумані вироки, зокрема, представникам корінного народу півострова – кримським татарам".