РФ незаконно утримує 180 політв'язнів, більшість - кримські татари, - омбудсман
Станом на 26 лютого у Російській Федерації незаконно утримують 180 українських громадян, 116 із них - кримські татари
Про це омбудсман Дмитро Лубінець поінформував у телеграмі.
"Наразі РФ незаконно утримує 180 політв’язнів, 116 з них – кримські татари. Кричущим порушенням Росією основоположних прав людини і норм міжнародного права стала нещодавня загибель у застінках Кремля двох закатованих політв’язнів - Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова. Їм не надали необхідної медичної допомоги", - ствердив він.
Дмитро Лубінець наголосив, що РФ не припиняє репресії та переслідування громадян України через страх перед спротивом в тимчасово окупованому Криму, застосовує "незаконні обшуки, сфабриковані кримінальні справи, надумані вироки, зокрема, представникам корінного народу півострова – кримським татарам".
- Нагадаємо, у Криму російські військові прийшли з обшуками та катували активіста із Судака Дмитра Демчука, який займався висвітленням екологічних проблем на тимчасово окупованому півострові.
- У лютому в російському слідчому ізоляторі міста Новочеркаськ помер кримськотатарський бранець Кремля Джеміль Гафаров.
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