РФ обстріляла психоневрологічний інтернат на Сумщині
У вівторок, 24 січня, російські терористи знову обстріляли Сумську область, за день зафіксовано 187 ударів
Про це у телеграмі написав Дмитро Живицький.
Росіяни обстріляли 8 прикордонних громад Сумщини.
"По Новослобідській громаді ворог вів мінометний вогонь, 10 прильотів. Білопільську громаду противник обстріляв 5 разів. Це були артилерійські (48 прильотів) та мінометні (34 прильотів) обстріли. Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату", - написав Живицький.
По Есманьській громаді росіяни ударили тричі: 6 мін розірвалися на прикордонні, також було 18 прильотів із артилерії. По Шалигинській громаді росіяни вели мінометний обстріл: 20 прильотів.
По Миропільській громаді противник теж бив із мінометів, відомо про 11 прильотів. Краснопільська громада: 3 міни розірвалися на прикордонні. Також ворог здійснив артобстріл: 6 прильотів.
"Путивльська громада: росіяни із мінометів двічі ударили по прикордонним селам громади. Було 19 прильотів. Після 8 години ранку росіяни із мінометів обстріляли Білопільську громаду, 5 прильотів. Без руйнувань", - йдеться у повідомленні.
У всіх випадках обійшлось без жертв та постраждалих.
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